Благодійний фонд "МХП-Громаді" шукає експертів для оцінювання проєктів конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Благодійний фонд "МХП-Громаді" шукає експертів для оцінювання проєктів конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!", передає УНН з посиланням на пресслужбу Фонду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 7 млн грн на громади: стартував новий сезон грантового конкурсу для проєктів у регіонах “Час діяти, Україно!”
Цитата
"Наша мета - зробити процес відбору заявок максимально прозорим та ефективним. Тому ми шукаємо експертів, які зможуть своїм досвідом і експертизою посилити відбір", - наголошує Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду "МХП-Громаді".
Як зазначають в Благодійному фонді, експерти для оцінки проєктів потрібні у напрямках:
-
- Реабілітація ветеранів;
-
- Збереження традицій та культурної спадщини;
-
- Системні проєкти в освіті, медицині, інфраструктурі;
-
- Розвиток громадських просторів;
-
- Інтеграція внутрішньо переміщених осіб;
-
- Енергетична безпека.
-
Для того, аби подати заявку, необхідно заповнити форму за цим посиланням. Заявки охочих приймаються включно до 4 червня.
Довідка
Всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" проводиться четвертий рік поспіль. Його мета - сприяти вирішенню соціальних проблем громад шляхом підтримки локальних ініціатив під час війни в Україні.
Детальніше про конкурс тут.