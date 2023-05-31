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Благодійний фонд "МХП-Громаді" шукає експертів для оцінювання проєктів конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!"

Київ • УНН

 • 530891 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Благодійний фонд "МХП-Громаді" шукає експертів для оцінювання проєктів конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!", передає УНН з посиланням на пресслужбу Фонду.

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Цитата

"Наша мета - зробити процес відбору заявок максимально прозорим та ефективним. Тому ми шукаємо експертів, які зможуть своїм досвідом і експертизою посилити відбір", - наголошує Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду "МХП-Громаді".

Як зазначають в Благодійному фонді, експерти для оцінки проєктів потрібні у напрямках:

  • Реабілітація ветеранів;
  • Збереження традицій та культурної спадщини;
  • Системні проєкти в освіті, медицині, інфраструктурі;
  • Розвиток громадських просторів;
  • Інтеграція внутрішньо переміщених осіб;
  • Енергетична безпека.

Для того, аби подати заявку, необхідно заповнити форму за цим посиланням. Заявки охочих приймаються включно до 4 червня.

Довідка

Всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" проводиться четвертий рік поспіль. Його мета - сприяти вирішенню соціальних проблем громад шляхом підтримки локальних ініціатив під час війни в Україні.

Детальніше про конкурс тут.

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