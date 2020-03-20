Благотворители передали столице 100 тыс. масок - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Столица получила бесплатно 100 тыс. масок, еще одна партия ожидается. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.
"Компания "Эпицентр" благотворно предоставила городу 100 тыс. медицинских масок. Также вчера в город поступило 62 тыс. масок, которые мы заказали раньше. Еще 100 тыс. масок ждем пока их отправят предприятия с которыми мы договорились", - сообщил Кличко.
По его словам, Киев заказал маски также и за границей.
Напомним, ранее Кличко сообщил, куда в Киеве направят полученную партию из 62 тыс. масок.