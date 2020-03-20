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Благодійники передали столиці 100 тис. масок - Кличко

Благодійники передали столиці 100 тис. масок - Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Столиця отримала безкоштовно 100 тис. масок, ще одна партія очікується. Про це сказав міський голова Києва Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає УНН.

"Компанія "Епіцентр" благодійно надала місту 100 тис. медичних масок. Також вчора у місто надійшли 62 тис. масок, що ми замовили раніше. Ще 100 тис. масок чекаємо поки їх відішлють підприємства з якими ми домовились", - повідомив Кличко.

З його слів, Київ замовив маски також і за кордоном.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, куди у Києві направлять отриману партію з 62 тис. масок.

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