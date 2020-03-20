Благодійники передали столиці 100 тис. масок - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Столиця отримала безкоштовно 100 тис. масок, ще одна партія очікується. Про це сказав міський голова Києва Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає УНН.
"Компанія "Епіцентр" благодійно надала місту 100 тис. медичних масок. Також вчора у місто надійшли 62 тис. масок, що ми замовили раніше. Ще 100 тис. масок чекаємо поки їх відішлють підприємства з якими ми домовились", - повідомив Кличко.
З його слів, Київ замовив маски також і за кордоном.
Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, куди у Києві направлять отриману партію з 62 тис. масок.