Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, огонь быстро передавался теми, кто находился в храме, после чего его раздали паломникам, ожидавшим на улице.

Свидетелями чуда стали члены делегации УПЦ, которую возглавляет управляющий делами Церкви митрополит Антоний (Паканич).

“Великая Суббота — день великой надежды... Чтобы подкрепить нашу веру, Господь посылает нам великое чудо схождения Благодатного огня. Этот огонь, как предвестник Пасхи Христовой, освящает жизнь. Мы знаем, что Пасха придет, что Бог любит человека и Господь имеет терпение к нам. Он пришел на землю, чтобы преодолеть человеческую греховность, чтобы дать вечную жизнь. Благодатный огонь — именно то тепло Божией благодати, которое согревает каждого человека”, - сказал митрополит Антоний.

Он отметил, что в первые минуты после схождения Благодатный огонь не обжигал и напоминал теплые солнечные лучи.

По словам митрополита, во время схождения небесного огня в храме Гроба Господня звучали молитивы на разных языках.

“Есть люди, которые свою близость к Богу переживают в молчании, а есть темперамент православных арабов, которые выражают свою любовь к Богу танцами. Это также очень важно. Схождение Благодатного огня подтверждает, что во Христе все люди любимы Богом”, - подчеркнул митрополит Антоний.

Он добавил, что святой огонь с надеждой ожидают в Украине.

“Мы ждем Благодатный огонь, потому что это тепло, которое Господь подает каждому человеку. А мы сейчас все нуждаемся в таком тепле. На нашей родной земли так много горя. Благодатный огонь должен согреть каждую семью. Надеемся, что через эту благодать Пасхи Христовой, предвестником которой является Благодатный огонь, Господь даст нам взаимопонимание, пошлет внутренний мир и согласие. И это создаст основу для расцвета нашей Родины”, - сказал владыка.

Напомним, сегодня вечером Благодатный огонь будет доставлен делегацией УПЦ в Киев. Представители православных епархий получат его в зале официальных делегаций аэропорта “Борисполь”.

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится у 23.00. Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий раздаст огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.