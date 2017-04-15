Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, вогонь швидко передавався тими, хто перебував у храмі, після чого його роздали прочанам, які очікували на вулиці.

Свідками дива стали члени делегації УПЦ, яку очолює керуючий справами Церкви митрополит Антоній (Паканич).

“Велика Субота — день великої надії... Щоб підкріпити нашу віру, Господь посилає нам велике диво сходження Благодатного вогню. Цей вогонь, як провісник Пасхи Христової, освячує життя. Ми знаємо, що Великдень прийде, що Бог любить людину і що Господь має терпіння до нас. Він прийшов на землю, щоб подолати людську гріховність, щоб дати вічне життя. Благодатний вогонь — саме те тепло Божої благодаті, яке зігріває кожну людину”, — сказав митрополит Антоній.

Він відзначив, що у перші хвилини після сходження Благодатний вогонь не обпікав і нагадував теплі сонячні промені.

За словами митрополита, під час сходження небесного вогню у храмі Гробу Господнього лунали молитиви різними мовами.

“Є люди, які свою близькість до Бога переживають у мовчанні, а є темперамент православних арабів, які висловлюють свою любов до Бога танцями. Це також дуже важливо. Сходження Благодатного вогню підтверджує, що у Христі всі люди любимі Богом”, — наголосив митрополит Антоній.

Він додав, що святий вогонь із надією очікують в Україні.

“Ми чекаємо на Благодатний вогонь, бо це тепло, яке Господь подає кожній людині. А ми нині усі потребуємо такої теплоти. На нашій рідній землі так багато горя. Благодатний вогонь має зігріти кожну сім’ю. Сподіваємося, що через цю благодать Пасхи Христової, провісником якої є Благодатний вогонь, Господь дасть нам порозуміння, пошле внутрішній мир і згоду. І це дасть основу для розквіту нашої Батьківщини”, — сказав владика.

Нагадаємо, сьогодні увечері Благодатний вогонь буде доставлений делегацією УПЦ до Києва. Представники православних єпархій отримають його в залі офіційних делегацій аеропорту “Бориспіль”.

Зустріч Благодатного вогню перед Успенським собором Києво-Печерської лаври відбудеться біля 23.00. Предстоятель Української Православної Церкви митрополит Онуфрій роздасть вогонь тисячам віруючих, які прийдуть на нічне Великоднє богослужіння.