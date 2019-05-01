БК "Запорожье" стал бронзовым призером украинской Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. БК "Запорожье" принимал "Днепр" в рамках решающего 5-го матча бронзовой серии плей-офф Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Команды провели равную стартовую десятиминутку, по ходу которой лидер менялся несколько раз.
Но 6 потерь "Днепра" не позволили гостям выиграть дебют матча. Во второй десятиминутке хозяева добавили агрессии и получили преимущество в "краске". При этом команда Валерия Плеханова пропустила лишь 12 очков в защите, получив 7 очков преимущества перед большим перерывом.
В третьей четверти хозяева не только удержали, но и увеличили свой отрыв. "Днепр" продолжал находиться в поисках точных бросков, чем воспользовался соперник - "Запорожье" на определенном отрезке скрылись на максимальные 16 очков, но четвертую четверть команды начинали за 12 баллов преимущества команды Плеханова. На камбэк в этом матче гости так и не решились - 56:76.
Отметим, что "бронзу" Суперлиги завоевал "Запорожье" со счетом в серии 3: 2.
Напомним, что чемпионство Суперлиги получил "Химик".