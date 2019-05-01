БК "Запоріжжя" став бронзовим призером української Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. БК "Запоріжжя" приймав "Дніпро" в рамках вирішального 5-го матчу бронзової серії плей-оф Суперліги, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Команди провели рівну стартову десятихвилинку, по ходу якої лідер змінювався декілька разів.
Але 6 втрат "Дніпра" не дозволили гостям виграти дебют матчу. В другій десятихвилинці господарі додали агресії та отримали перевагу в "фарбі". При цьому команда Валерія Плеханова пропустила лише 12 очок у захисті, отримавши 7 очок переваги перед великою перервою.
У третій чверті господарі не тільки втримали, а й збільшили свій відрив. "Дніпро" продовжував знаходитись у пошуках влучних кидків, чим скористався суперник – "Запоріжжя" на певному відрізку втекли на максимальні 16 очок, але четверту чверть команди розпочинали за 12 балів переваги команди Плеханова. На камбек в цьому матчі гості так і не наважились – 56:76.
Зазначимо, що "бронзу" Суперліги виборов "Запоріжжя" з рахунком у серії 3:2.
Нагадаємо, що чемпіонство Суперліги здобув южненський "Хімік".