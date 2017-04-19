БК "Торонто" сравнял счет в серии с "Милуоки" в плей-офф НБА

Практически на протяжении всего поединка обе команды не могли оторваться в счете друг от друга до середины третьей 12-минутки, когда цифры на табло стали 73:60 в пользу коллектива из Торонто. Однако за 2 минуты до конца основного времени “Бакс” выровняли положение в поединке — 100: 100. Бросок со средней дистанции Демара Дерозана вывел хозяев вперед на 2 очка после чего баскетболисты “Милуоки” не попали ряд бросков за что и поплатились — 106: 100.

Отметим, что Д.Дерозан принес больше очков “Торонто” — 23, еще 22 в активе Кайла Лоури. За “Милуоки” дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов оформил баскетболист сборной Греции Яннис Адетокунбо, 20 очков набрал Крис Миддлтон.

Отметим, что в первой игре команд “Милуоки” победили 97:83 и таким образом счет в серии стал 1: 1.

Добавим, что следующие два матча пройдут на домашнем паркете “Бакс”.