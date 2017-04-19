БК "Торонто" зрівняв рахунок у серії із "Мілуокі" в плей-оф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У серії першої стадії плей-оф Східної конференції НБА єдиний представник від Канади — “Торонто Репторс”, святкував домашню перемогу над “Мілуокі Бакс”, передає кореспондент УНН.
Практично протягом усього поєдинку обидві команди не могли відірватися у рахунку одна від одної до середини третьої 12-хвилинки, коли цифри на табло стали 73:60 на користь колективу з Торонто. Однак за 2 хвилини до завершення основного часу “Бакс” вирівняли становище у двобої — 100:100. Кидок із середньої дистанції Демара Дерозана вивів господарів вперед на 2 очки після чого баскетболісти “Мілуокі” не влучили ряд кидків за що й поплатилися — 106:100.
Зазначимо, що Д.Дерозан приніс найбільше очок “Торонто” — 23, ще 22 в активі Кайла Лоурі. За “Мілуокі” дабл-дабл з 24 очок і 15 підбирань оформив баскетболіст збірної Греції Янніс Адетокунбо, 20 очок набрав Кріс Міддлтон.
Відзначимо, що у першій грі команд “Мілуокі” перемогли 97:83 і таким чином рахунок у серії став 1:1.
Додамо, що наступні два матчі пройдуть на домашньому паркеті “Бакс”.