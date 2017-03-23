БК "Монако" С.Гладиря выиграл первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов

После трех четвертей домашней игры с итальянским "Динамо Сассари", французы имели преимущество с разгромной разницей - 60:40. Однако гостям в заключительном промежутке удалось уменьшить отставание - 73:62.

Украинский атакующий защитник/легкий форвард сыграл 20:51 минуты и отметился 5 очками (2/3 двухочковые, 0/2 трехочковые, 1/2 штрафные), 4 передачами, 2 подборами и 1 перехватом.

Примечательно, что С.Гладир остался последним представителем Украины, который продолжает выступления в еврокубках.

Добавим также, ответный матч "монегаск" проведут 29 марта.

Как сообщал УНН, украинский баскетболист С.Гладир поразил Францию своими дальними бросками.