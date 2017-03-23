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БК "Монако" С.Гладиря виграв перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 9447 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Український баскетболіст Сергій Гладир у складі "Монако" святкував перемогу в першому протистоянні 1/4 фіналу баскетбольної Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт Ліги чемпіонів.

Після трьох чвертей домашньої гри з італійським "Динамо Сассарі", французи мали перевагу з розгромною різницею - 60:40. Проте гостям в заключному проміжку вдалося зменшити відставання – 73:62.

Український атакуючий захисник/легкий форвард відіграв 20:51 хвилини і відзначився 5 очками (2/3 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафні), 4 передачами, 2 підбираннями і 1 перехопленням.

Примітно, що С.Гладир залишився останнім представником від України, котрий продовжує виступи у єврокубках.

Додамо також, матч у відповідь "монегаски" проведуть 29 березня.

Як повідомляв УНН, український баскетболіст С.Гладир вразив Францію своїми дальніми кидками.

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