БК "Николаев" подписал третьего американского игрока
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. БК "Николаев" заключил соглашение с американским защитником Елайджеем Кейном, информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
В прошлом сезоне Кейн выступал в чемпионате Люксембурга, где успел сыграть три поединка в составе команды “Контерн” до остановки соревнований из-за пандемии коронавируса. Набирал в среднем 19,3 очка, 4,6 подбора и 2,6 передачи.
Четыре сезона выступал в NCAA за команду университета “ДеПол”. В среднем набирал 12,7 очка, 3,6 подбора, 3,1 передачи. Стал рекордсменом университета с 1400 очками, 350 передач и 150 трехочковых.
Примечательно, что в составе студенческой сборной США спортсмен становился победителем Американской Универсиады 2018 года.
Как сообщал УНН, ранее “Николаев” подписал американцев Каммеона Холси, Дарнелл Эджа.