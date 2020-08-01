БК "Миколаїв" підписав третього американського гравця

Минулого сезону Кейн виступав в чемпіонаті Люксембургу, де встиг зіграти три поєдинки в складі команди “Контерн” до зупинки змагань через пандемію коронавірусу. Набирав у середньому 19,3 очка, 4,6 підбирання та 2,6 передачі.

Чотири сезони виступав у NCAA за команду університету “ДеПол”. У середньому набирав 12,7 очки, 3,6 підбирання, 3,1 передачі. Став рекордсменом університету з 1400 очками, 350 передач та 150 триочкових.

Примітно, що у складі студентської збірної США спортсмен ставав переможцем Американської Універсіади 2018 року.

Як повідомляв УНН, раніше “Миколаїв” підписав американців Каммеона Холсі, Дарнела Еджа.