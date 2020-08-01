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19 березня, 18:42 • 40746 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 87729 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 94149 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114040 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120615 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117754 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 153115 перегляди

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19 березня, 03:38 • 125051 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124752 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123892 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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БК "Миколаїв" підписав третього американського гравця

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. БК "Миколаїв" уклав угоду з американським захисником Елайджеєм Кейном, інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Минулого сезону Кейн виступав в чемпіонаті Люксембургу, де встиг зіграти три поєдинки в складі команди “Контерн” до зупинки змагань через пандемію коронавірусу. Набирав у середньому 19,3 очка, 4,6 підбирання та 2,6 передачі.

Чотири сезони виступав у NCAA за команду університету “ДеПол”. У середньому набирав 12,7 очки, 3,6 підбирання, 3,1 передачі. Став рекордсменом університету з 1400 очками, 350 передач та 150 триочкових.

Примітно, що у складі студентської збірної США спортсмен ставав переможцем Американської Універсіади 2018 року.

Як повідомляв УНН, раніше “Миколаїв” підписав американців Каммеона Холсі, Дарнела Еджа.

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