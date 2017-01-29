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БК "Кривбасс" дома победил БК "Запорожье-ZOG"

БК "Кривбасс" дома победил БК "Запорожье-ZOG"

Киев • УНН

 • 10791 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня, 29 января, баскетбольный клуб "Кривбасс" дома победил баскетбольный клуб "Запорожье-ZOG", передает УНН-Центр со ссылкой на ФБУ.

Так, первая половина встречи прошла в равной борьбе при минимальном преимуществе одной из команд - в первой четверти лидировал "Кривбасс", во второй игру вели гости, в составе которых шикарный баскетбол демонстрировал Макс Конате. Лидер "Запорожье", отыграв 17 минут в первой части встречи, набрал 17 очков, реализовав 7 из 8 бросков с игры (2 из 2 трехочковых). На большой перерыв команды ушли при 2-очковой преимущества гостей, которые немного лучше атаковали с игры и выиграли щит.

В третьей четверти качели продолжились, а под занавес десятиминутки в результате трехочковой перестрелки, в которой приняли участие Мальчевский и Глебов со стороны криворожан и Рыбалко - от "Запорожье", хозяева получили минимальное преимущество перед окончательной десятиминуткой.

Ключевым в этом матче стал рывок "Кривбасса" в начале четвертой четверти, когда хозяева выиграли 5-минутный отрезок со счетом 13: 1. Дальняя артиллерия в лице Глебова и Мальчевского расстреляла запорожцев из-за дуги. Гости, в атаке у которых в решающие минуты матча случился коллапс, после такого удара оправиться не сумели и потерпели второе поражение на этой неделе.

Как сообщал УНН, БК "Кремень-2" во второй раз уступил МБК "Мариуполь" .

Украинские Национальные Новости

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