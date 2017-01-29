БК "Кривбас" вдома переміг БК "Запоріжжя-ZOG"

Так, перша половина зустрічі пройшла в рівній боротьбі за мінімальної переваги однієї з команд — у першій чверті лідирував “Кривбас”, у другій гру вели гості, в складі яких шикарний баскетбол демонстрував Макс Конате. Лідер “Запоріжжя”, відігравши 17 хвилин в першій частині зустрічі, набрав 17 очок, реалізувавши 7 з 8 кидків з гри (2 з 2 триочкових). На велику перерву команди пішли за 2-очкової переваги гостей, які трохи краще атакували з гри і виграли щит.

У третій чверті гойдалки продовжилися, а під завісу десятихвилинки в результаті трихочкової перестрілки, в якій взяли участь Мальчевський і Глєбов з боку криворіжців і Рибалко — від “Запоріжжя”, господарі отримали мінімальну перевагу перед вирішальниою десятихвилинкою.

Ключовим у цьому матчі став ривок “Кривбаса” на початку четвертої чверті, коли господарі виграли 5-хвилинний відрізок з рахунком 13:1. Дальня артилерія в особі Глєбова і Мальчевського розстріляла запорожців з-за дуги. Гості, в атаці у яких в вирішальні хвилини матчу стався колапс, після такого удару оговтатися не зуміли і зазнали другої поразки на цьому тижні.

Як повідомляв УНН, БК "Кремінь-2" вдруге поступився МБК "Маріуполь".