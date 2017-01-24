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БК "Кремень-2" во второй раз уступил МБК «Мариуполь»

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ПОЛТАВА-КИЕВ. 24 января. УНН. Лишь немного не хватило кременчужанам чтобы взять реванш за поражение накануне от мариупольцев. Во второй домашней игре чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей лиги, баскетболисты “Кремень-2” смогли отыграться в четвертой четверти за разницы в 14 очков, но одержать победу так и не смогли. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе БК “Кремень”.

Вторую половину встречи хозяева выигрывали, но запаса, клтороый сделали мариупольцы в первой и второй четвертях хватило им для общей победы.

"Кремень-2" долго запрягал на старте и "Мариуполь" часто убегал в отрыв на 10-12 очков и лишь игра трио кременчужан Балашов-Кобзистый-Ясиненко и в дальнейшем сохраняла интригу в матче.

В третьей четверти страсти и эмоции возобладали на площадке. Технические и неспортивные фолы получили баскетболисты из обеих команд. "Мариуполь" за счет дальних попаданий держал хозяев на расстоянии и в четвертой четверти это преимущество достигло 14 очков.

Правда "Кремень-2" не собирался сдаваться и провел безумную двухминутку, когда смог не только отыграть гандикап, но и выйти вперед 81:80.

Гости довольно быстро вернули себе минимальное преимущество, а дальше пошли качели, где мариупольцам повезло больше. В итоге они победили и во второй встрече - 94:90.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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