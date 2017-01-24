БК "Кремінь-2" вдруге поступився МБК "Маріуполь"
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 24 січня. УНН. Лише трохи не вистачило кременчужанам аби реваншуватися за поразку напередодні від маріупольців. У другій домашній грі чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги, баскетболісти “Кремінь-2” змогли відігратися у четвертій чверті за різниці у 14 очок, але здобути перемогу так і не змогли. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі БК “Кремінь”.
Другу половину зустрічі господарі вигравали, але запасу, який зробили маріупольці у першій та другій чвертях вистачило їм для загальної перемоги.
“Кремінь-2” довго запрягав на старті і “Маріуполь” часто втікав у відрив на 10-12 очок і лише гра тріо кременчужан Балашов-Кобзистий-Ясиненко і надалі зберігала інтригу у матчі.
У третій чверті пристрасті та емоції запанували на майданчику. Технічні та неспортивні фоли отримали баскетболісти з обох команд. “Маріуполь” за рахунок дальніх влучань тримав господарів на відстані і у четвертій чверті ця перевага сягнула 14 очок.
Щоправда “Кремінь-2” не збирався здаватися і провів божевільну двохвилинку, коли зміг не тільки відіграти гандикап, але й вийти вперед 81:80.
Гості доволі швидко повернули собі мінімальну перевагу, а далі пішли гойдалки, де маріупольцям пощастило більше. У підсумку вони перемогли і в другій зустрічі — 94:90.