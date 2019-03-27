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БК "Киев-Баскет" победил на старте плей-офф Суперлиги

Киев • УНН

 • 9395 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Игроки "Киев-Баскет" победили дома "Николаев" в первом матче 1/4 финала плей-офф Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

БК "Киев-Баскет" победил на старте плей-офф Суперлиги

Как и положено участникам плей-офф, соперники начали поединок в равной бескомпромиссной борьбе. Гости активно взялись прорывать защитные порядки киевлян. Хозяева сразу ответили на результативные атаки николаевцев точными трехочковыми бросками. В целом по ходу стартовой четверти разница не превзошла четырех очков, а завершилась 10-минутка паритетом.

Лидерами в командах на старте стали Крутоус — 11 очков и Зотов — 10. Но уже во второй четверти они отошли в тень. Крутоус добавил лишь два очка, а у Зотова показатель набранных очков не изменился. Зато изменились общекомандные статистические показатели. Хозяева улучшили реализацию двухочковых бросков — до 70 процентов. Также киевляне существенно опередили николаевцев в борьбе под щитами — 22:13. Поэтому на большой перерыв “Киев-Баскет” обеспечил себе 6 очков преимущества.

Николаевцы добавили активности с началом третьей четверти. Проходы Давыдюка и Омоеры позволили сократить отставание. Чуть позже отличились трехочковыми Зотов и Давидюк. А следующие прорывы Тонченко и Адедирана позволили гостям вновь выйти вперед. Но надолго запала николаевцам не хватило. Гостям не помешал бы в этот момент опыт капитана команды Алексея Онуфриева. Впрочем он хоть и приехал со всеми в Киев, и поддерживал партнеров только со скамейки — окончательно еще не восстановился после повреждения. Так киевляне постепенно перехватили инициативу и до конца четверти вернули себе преимущество.

Два трехочковых Носкова с начала заключительной 10-минутки окончательно подчеркнули баланс сил на площадке. Хозяева уверенно взялись доказывать стартовый поединок четвертьфинала плей-офф в свою пользу. В итоге хозяева победили с преимуществом в 12 очков — 82:70.

Лучшими у победителей оказались Крутоус — 25 очков, Крик 21 у гостей по 13 баллов набрали Адедиран и Зотов.
Примечательно, что следующий поединок соперники сыграют 29 марта в Николаеве.

Добавим также, во втором противостоянии победитель регулярного чемпионата “Запорожье” выиграло у действующих чемпионов “Черкасских обезьян” — 105: 87.

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