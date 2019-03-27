БК "Київ-Баскет" переміг на старті плей-оф Суперліги

Як і належить учасникам плей-оф, суперники почали поєдинок у рівній безкомпромісній боротьбі. Гості активно взялися проривати захисні порядки киян. Господарі одразу відповіли на результативні атаки миколаївців влучними триочковими кидками. Загалом по ходу стартової чверті різниця не перевершила чотирьох очок, а завершилася 10-хвилинка взагалі за паритету.

Лідерами в командах на старті стали Крутоус – 11 очок та Зотов – 10. Та вже в другій чверті вони відійшли в тінь. Крутоус додав лише два очка, а у Зотова показник набраних очок не змінився. Натомість змінилися загальнокомандні статистичні показники. Господарі покращили реалізацію двоочкових кидків – до 70 відсотків. Також кияни суттєво випередили миколаївців в боротьбі під щитами – 22:13. Відтак на велику перерву "Київ-Баскет" забезпечив собі 6 очок переваги.

Миколаївці додали активності з початком третьої чверті. Проходи Давидюка та Омоери дозволили скоротити відставання.Згодом відзначилися триочковими Зотов та Давидюк. А наступні прориви Тонченка та Адедирана дозволили гостям знову вийти вперед. Та надовго запалу миколаївцям не вистачило. Гостям не завадив би в цю мить досвід капітана команди Олексія Онуфрієва. Втім він хоч і приїхав з усіма до Києва, та підтримував партнерів лише з лави – остаточно ще не відновився після пошкодження. То ж кияни поступово перехопили ініціативу й до кінця чверті повернули собі перевагу.

Два триочкових Носкова з початку заключної 10-хвилинки остаточно підкреслили баланс сил на майданчику. Господарі впевнено взялися доводити стартовий поєдинок чвертьфіналу плей-оф на свою користь. У підсумку господарі перемогли з перевагою в 12 очок – 82:70.

Кращими у переможців виявилися Крутоус – 25 очок, Крік 21, у гостей по 13 балів набрали Адедиран і Зотов.

Примітно, що наступний поєдинок суперники зіграють 29 березня в Миколаєві.

Додамо також, в другому протистоянні переможець регулярного чемпіонату "Запоріжжя" виграло у чинних чемпіонів "Черкаських Мавп" – 105:87.