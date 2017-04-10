БК "Днепр" уменьшил отставание в полуфинальной серии с "Химиком"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41583 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102634 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157209 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116778 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116708 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112684 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104362 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107100 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103595 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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БК "Днепр" уменьшил отставание в полуфинальной серии с "Химиком"

БК "Днепр" уменьшил отставание в полуфинальной серии с "Химиком"

Киев  •  УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В третьем поединке полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу Суперлига Пари-Матч "Химик" в гостях потерпел поражение от игроков "Днепра", передает УНН.

Старт поединка прошел в равной борьбе. Команды установили паритет на щитах, демонстрируя при этом идентичны бросковые показатели. После разведки в дебюте игры первый мини-рывок сделали южненцы. Кроме того, действующие чемпионы страны, в составе которых в атаке команду за собой вели Смит и Конев, улучшили процент попаданий, получив 7 очков преимущества перед большим перерывом.

Перевернуть все с ног на голову "Днепру", который вторую игру подряд проводил без защитника сборной Украины Александра Мишулы, удалось в третьей четверти. Хозяева закрылись в защите, пропустив за десятиминутку лишь 9 очков. При этом команда Дениса Журавлева наладила игру в трехсекундной, которая в первой части встречи осталась за гостями.

Дальние попадания Шунделя и Ревзина в сочетании с активной игрой в "краске" в исполнении Загребы и Тимофеенко позволили днепрянам не только нивелировать отставание, но и выйти вперед по итогам 30 минут игры. Поймав темп игры, днепряне продолжили наращивать преимущество в решающей десятиминутке. В результате победа - 71:62.

Таким образом счет в серии стал 2: 1 в пользу "Химика".

Самым результативным в составе хозяев был центровой Сергей Загреба - 18 очков + 5 подборов, тяжелый форвард Станислава Тимофеенко добавил 12 + 7 подборов, у защитника Анатолия Шунделя 16. За "Химик" по 14 очков набрали Джеймс Смит и Владимир Конев.

Добавим, что следующую игру соперники проведут 12 апреля также на площадке "Днепра".

Украинские Национальные Новости

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