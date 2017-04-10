БК "Днепр" уменьшил отставание в полуфинальной серии с "Химиком"

Старт поединка прошел в равной борьбе. Команды установили паритет на щитах, демонстрируя при этом идентичны бросковые показатели. После разведки в дебюте игры первый мини-рывок сделали южненцы. Кроме того, действующие чемпионы страны, в составе которых в атаке команду за собой вели Смит и Конев, улучшили процент попаданий, получив 7 очков преимущества перед большим перерывом.

Перевернуть все с ног на голову "Днепру", который вторую игру подряд проводил без защитника сборной Украины Александра Мишулы, удалось в третьей четверти. Хозяева закрылись в защите, пропустив за десятиминутку лишь 9 очков. При этом команда Дениса Журавлева наладила игру в трехсекундной, которая в первой части встречи осталась за гостями.

Дальние попадания Шунделя и Ревзина в сочетании с активной игрой в "краске" в исполнении Загребы и Тимофеенко позволили днепрянам не только нивелировать отставание, но и выйти вперед по итогам 30 минут игры. Поймав темп игры, днепряне продолжили наращивать преимущество в решающей десятиминутке. В результате победа - 71:62.

Таким образом счет в серии стал 2: 1 в пользу "Химика".

Самым результативным в составе хозяев был центровой Сергей Загреба - 18 очков + 5 подборов, тяжелый форвард Станислава Тимофеенко добавил 12 + 7 подборов, у защитника Анатолия Шунделя 16. За "Химик" по 14 очков набрали Джеймс Смит и Владимир Конев.

Добавим, что следующую игру соперники проведут 12 апреля также на площадке "Днепра".