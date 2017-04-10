БК "Дніпро" зменшив відставання у півфінальній серії з "Хіміком"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У третьому поєдинку півфінальної серії чемпіонату України з баскетболу Суперліга Парі-Матч южненський “Хімік” в гостях зазнав поразки від гравців “Дніпра”, передає УНН.
Старт поєдинку пройшов у рівній боротьбі. Команди встановили паритет на щитах, демонструючи при цьому ідентичні кидкові показники. Після розвідки в дебюті гри перший міні-ривок зробили южненці. Окрім того, чинні чемпіони країни, у складі яких в атаці команду за собою вели Сміт та Конєв, поліпшили відсоток влучань, отримавши 7 очок переваги перед великою перервою.
Перевернути все з ніг на голову “Дніпру”, який другу гру поспіль проводив без захисника збірної України Олександра Мішули, вдалося в третій чверті. Господарі закрилися у захисті, пропустивши за десятихвилинку лише 9 очок. При цьому команда Дениса Журавльова налагодила гру в трисекундній, яка в першій частині зустрічі залишилася за гостями.
Дальні влучання Шунделя і Ревзіна в поєднанні з активною грою в “фарбі” у виконанні Загреби та Тимофеєнка дозволили дніпрянам не тільки нівелювати відставання, а й вийти вперед за підсумками 30 хвилин гри. Піймавши темп гри, дніпряни продовжили нарощувати перевагу у вирішальній десятихвилинці. Як наслідок звитяга — 71:62.
Таким чином рахунок у серії став 2:1 на користь “Хіміка”.
Найрезультативнішим у складі господарів був центровий Сергій Загреба — 18 очок + 5 підбирань, важкий форвард Станіслава Тимофеєнко додав 12 + 7 підбирань, у захисника Анатолія Шунделя 16. За “Хімік” по 14 очок набрали Джеймс Сміт і Володимир Конєв.
Додамо, що наступну гру суперники проведуть 12 квітня також на майданчику “Дніпра”.