БК "Днепр" вырвал победу у "Черкасских обезьян" в первом матче 1/4 финала Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Кубок Украины по баскетболу продолжился первыми поединками стадии 1/4 финала в одном из которых "Черкасские Обезьяны" принимали на своем паркете "Днепр", передает УНН со ссылкой на сайт "Днепра".
Игра ознаменовалась частой сменой лидера, большим количеством сумасшедших бросков и проходов. В то же время команды допускали большое количество ошибок как в атаке, так и в обороне. На протяжении всего матча соперники обменивались небольшими, в 7-9 очков, рывками, перехватывая инициативу друг у друга каждые 3-4 минуты.
За тридцать секунд до конца матча "Днепр" вел пять очков, но удержать свое преимущество не смог. На одно попадание Тимофеенко с линии штрафного броска хозяева ответили двумя точными бросками Кольченко и Кальниченко. Последний почти сравнял счет, но наступил на линию для дальних и зачислены было два очка. В итоге 80:81 в пользу гостей.
Главным героем поединка стал защитник сборной Украины и "Днепра" Александр Мишула, набрав рекордные для себя в сезоне 27 очков - почти треть всех очков команды.
Напомним, что ответный матч по итогам которого определится полуфиналист состоится 5 февраля.