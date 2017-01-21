БК "Дніпро" вирвав перемогу в"Черкаських Мавп" у першому матчі 1/4 фіналу Кубка України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Кубок України з баскетболу продовжився першими поєдинками стадії 1/4 фіналу в одному із яких “Черкаські Мавпи” приймали на власному паркеті “Дніпро”, передає УНН з посиланням на сайт “Дніпра”.
Гра ознаменувалася частою зміною лідера, великою кількістю шалених кидків і проходів. В той же час команди припускалися великої кількості помилок як в атаці, так і в обороні. Протягом всього матчу суперники обмінювалися невеликими, в 7-9 очок, ривками, перехоплюючи ініціативу один у одного кожні 3-4 хвилини.
За тридцять секунд до завершення матчу “Дніпро” вів п’ять очок, але утримати свою перевагу не зміг. На одне влучення Тимофеєнко з лінії штрафного кидка господарі відповіли двома точними кидками Кольченка і Кальніченка. Останній майже зрівняв рахунок, але наступив на лінію для дальніх і зараховано було два очка. У підсумку 80:81 на користь гостей.
Головним героєм поєдинку став захисник збірної України та “Дніпра” Олександр Мішула, набравши рекордні для себе в сезоні 27 очок — майже третина всіх очок команди.
Нагадаємо, що матчі-відповідь за підсумками якого визначиться півфіналіст відбудеться 5-го лютого.