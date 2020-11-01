БК "Днепр" в противостоянии с "Химиком" одержал четвертую победу в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Баскетболисты "Днепра" провели домашний матч украинской Суперлиги против "Химика", передает корреспондент УНН.
Действующие чемпионы страны пропустили рывок в первой четверти 10:19, но сумели почти отыграться по итогам 10-минутки - 22:23. Во второй четверти днепряне доминировали и ушли на большой перерыв при счете 55:35.
За 5 минут до конца игры "Днепр" имел 18 очков преимущества, но за 90 секунд до конца преимущество почти растаяло - 89:83. Однако трехочковый Тимофеенко помог "Днепру" праздновать выигрыш 93:83.
У победителей 16 очков набрал Бобров, 13 имеет Террелл, 12 добавил Шундель. У "Химика" отметим 30 баллов и 14 пд у Салливана.
Добавим, у "Днепра" стало 4 победы в чемпионате против 1-й у "Химика".