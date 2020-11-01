БК "Дніпро" у протистоянні з "Хіміком" здобув четверту перемогу у Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Баскетболісти "Дніпра" провели домашній матч української Суперліги проти южненського "Хіміка", передає кореспондент УНН.
Чинні чемпіони країни пропустили ривок у першій чверті 10:19, але зуміли майже відігратися за підсумком 10-хвилинки – 22:23. У другій чверті дніпряни домінували та пішли на велику перерву за рахунку 55:35.
За 5 хвилин до кінця гри "Дніпро" мав 18 очок переваги, але за 90 секунд до кінця перевага майже розтанула – 89:83. Проте триочковий Тимофеєнка допоміг "Дніпру" святкувати виграш 93:83.
У переможців 16 очок набрав Бобров, 13 має Террелл, 12 додав Шундель. За "Хімік" відзначимо 30 балів і 14 пд у Саллівана.
Додамо, у "Дніпра" стало 4 перемоги в чемпіонаті проти 1-ї у "Хіміка".