БК "Днепр" стал победителем в игре прошлогодних финалистов чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украшением конца недели в чемпионате Украины по баскетболу стало противостояние прошлогодних финалистов в котором “Днепр” дома повели борьбу с “Черкасские Мавпы”, сообщает УНН.
Старт матча остался за “Днепром”, который оформил мощный рывок 11:2 в дебюте поединка. Во второй части первой четверти команде Максима Михельсона удалось остановить спурт соперника: гости добавили в защите и начали попадать свои броски, сократив отставание до 3 очков перед второй четвертью.
Но ответ обезьян были только эпизодической. Уже во второй десятиминутке хозяева продолжили гнуть свою линию. Команда Дениса Журавлева давила на сопернике через трехсекундную зону, где результативно работал тандем Тимофеенко и Кушнирова, которые на двоих за первую половину набрали 21 очко. Именно удачная игра в “краске” и лучший процент бросков с игры позволил хозяевами уйти на перерыв с преимуществом в 12 очков.
“Днепр” продолжал доминировать на паркете и во второй половине и праздновал уверенную победу 97:82.
У “Днепра” следует отметить Закурдаева, который до 15 очков добавил 8 передач (РЕ 22), и Тимофеенко, который, как всегда отрабатывал всюду, набрав 20 очков, сделав 8 подборов и 3 передачи (РЭ + 21). В Обезьян удачно в игру со скамейки вошел Отверченко: в снайпера жителей города 17 очков и 5 подборов (РЭ 15).
Отметим, что свой следующий матч в Суперлиге Пари-Матч “Днепр” сыграет 4 ноября на выезде против “Политехника”, а “Мавпы” 3 ноября дома играть против “Киев-Баскет”.