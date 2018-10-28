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БК "Дніпро" став переможцем у грі минулорічних фіналістів чемпіонату України

Київ • УНН

 • 6759 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Окрасою кінця тижня в чемпіонаті України з баскетболу стало протистояння минулорічних фіналістів в якому “Дніпро” вдома повели боротьбу з “Черкаськими Мавпами”, повідомляє УНН.

Старт матчу залишився за “Дніпром”, який оформив потужний ривок 11:2 у дебюті поєдинку. У другій частині першої чверті команді Максима Міхельсона вдалося зупинити спурт суперника: гості додали в захисті та нарешті почали влучати свої кидки, скоротивши відставання до 3 очок перед другою чвертю.

Але відповідь Мавп були лише епізодичною. Вже у другій десятихвилинці господарі продовжили гнути свою лінію. Команда Дениса Журавльова тиснула на супернику через трисекундну зону, де результативно працював тандем Тимофеєнка та Кушнірова, які на двох за першу половину набрали 21 очко. Саме вдала гра в “фарбі” та кращий відсоток кидків з гри дозволив господарями піти на перерву за переваги в 12 очок.

“Дніпро” продовжував домінувати на паркеті і в другій половині та святкував впевнену перемогу 97:82.

У “Дніпра” слід відмітити Закурдаєва, який до 15 очок додав 8 передач (РЕ +22), та Тимофеєнка, який, як завжди відпрацьовував усюди, набравши 20 очок, зробивши 8 підбирань та 3 передачі (РЕ +21). У Мавп вдало у гру з лави увійшов Отверченко: у снайпера черкасців 17 очок та 5 підбирань (РЕ +15).

Зазначимо, що свій наступний матч в Суперлізі Парі-Матч “Дніпро” зіграє 4 листопада на виїзді проти “Політехніка”, а “Мавпи” 3 листопада вдома гратимуть проти “Київ-Баскета”.

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