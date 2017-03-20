БК "Детройт" победил команду А.Леня "Финикс Санс"

Открыть счет в поединке удалось А.Леню трехочковым броском с угла площадки. Однако в первой четверти наш соотечественник допустил четыре ложных попытки с линии штрафных. За отведенные четыре минуты третьей четверти "бигмен" клуба из штата Аризона трижды отправил мяч в кольцо "Пистонс". В заключительной 12-минутке А.Лень оформил слэм-данк, но "Санс" не удержали преимущество и уступили в 48 раз в сезоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: А.Лень провел результативную игру против БК "Орландо"

В итоге украинец за 21:22 минуты на паркете заработал 11 очков (4/9 двухочковые, 1/2 трехочковые, 0/4 штрафные), 7 подборов, 1 передачу при 5 фолах.

Отметим, что А.Лень забил в игре с "Детройтом" четвертый трехочковый в заокеанской карьере НБА.