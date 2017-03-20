БК "Детройт" переміг команду О.Леня "Фінікс Санс"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. "Фінікс Санс" українського центрового Олексія Леня зазнав четвертої поразки поспіль в НБА, поступившись в гостях "Детройт Пістонс" - 95:112, передає УНН.
Відкрити рахунок у поєдинку вдалося О.Леню триочковим кидком з кута майданчику. Проте в першій чверті наш співвітчизник припустився чотирьох хибних спроб з лінії штрафних. За відведені чотири хвилини третьої чверті "бігмен" клубу зі штату Арізона тричі відправив м'яч у кільце "Пістонс". В заключній 12-хвилинці О.Лень оформив слем-данк, але "Санс" не втримали двозначну перевагу і поступилися в 48-ий раз у сезоні.
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У підсумку українець за 21:22 хвилини на паркеті заробив 11 очок (4/9 двоочкові, 1/2 триочкові, 0/4 штрафні), 7 підбирань, 1 передачу при 5 фолах.
Відзначимо, що О.Лень забив у грі з "Детройтом" четвертий триочковий в заокеанській кар'єрі НБА.