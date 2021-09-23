БК "Черкасские Обезьяны" подписал американского легионера с чемпионата Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Накануне старта сезона украинской Суперлиги по баскетболу “Черкасские Обезьяны” усилились американским атакующим защитником Айзеком Хэмилтоном, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Черкасс.
Детали
Уроженец Лос-Анджелеса, Айзек был одним из самых перспективных школьников США и попал в сборную “McDonalds All American” в 2013-м году.
В NCAA Хэмилтон защищал цвета престижного университета “UCLA”. В выпускном сезоне в среднем за игру получил 14,1 очка, 3,6 подбора, 2,8 передачи. Баскетболиста не выбрали на драфте НБА 2017 года после чего он два сезона отыграл в G-Лиге НБА за “Кантон Чарджуй”.
В Европе Айзек дебютировал в сезоне 2019/20 в составе кипрского клуба “АЕК-Ларнака”. В среднем за игру американец получил 12,7 очка, 3,3 подбора и 2 передачи, его избрали на Матч звезд кипрской лиги.
В прошлом сезоне Хэмилтон играл за немецкий клуб “Гиссен”. В элитном дивизионе Бундеслиги провел 28 матчей, средняя статистика 8,2 очка, 2,3 подбора, 1,6 передачи в среднем за 17 минут на паркете. Реализация — 46,4 процента с игры, 40,8 процентов трехочковых.
Напомним
“Прометей” получил первый в истории клуба Суперкубок Украины по баскетболу .