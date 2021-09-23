БК “Черкаські Мавпи” підписав американського легіонера з чемпіонату Німеччини

Деталі

Уродженець Лос-Анджелеса, Айзек був одним із найперспективніших школярів США і потрапив до збірної “McDonalds All American” у 2013-му році.

В NCAA Хемілтон захищав кольори престижного університету “UCLA”. У випускному сезоні у середньому за гру здобував 14,1 очка, 3,6 підбирання, 2,8 передачі. Баскетболіста не обрали на драфті НБА 2017-го року після чого він два сезони відіграв у G-Лізі НБА за “Кантон Чардж”.

У Європі Айзек дебютував у сезоні 2019/20 у складі кіпрського клубу “АЕК-Ларнака”. У середньому за гру американець здобував 12,7 очка, 3,3 підбирання та 2 передачі, його обрали на Матч зірок кіпрської ліги.

Минулого сезоні Хемілтон грав за німецький клуб “Гіссен”. В елітному дивізіоні Бундесліги провів 28 матчів, середня статистика 8,2 очка, 2,3 підбирання, 1,6 передачі у середньому за 17 хвилин на паркеті. Реалізація — 46,4 відсотки з гри, 40,8 відсотків триочкових.

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“Прометей” здобув перший в історії клубу Суперкубок України з баскетболу.