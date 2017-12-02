БК "Будивельник" выиграл девятую игру в Суперлиге Пари-Матч

Задела первой половины +21 очко (30:51) хватило киевлянам чтобы доказать противостояние до победного окончания — 81:96.

“Мне понравилась сегодня игра моей команды, самоотдача игроков. Был разговор в защите, то, что мы требуем, команда выполняла практически в течение 40 минут. Я думаю, что мы выпали минут на пять из сорока, потеряли концентрацию. Но, в целом, контролировали ход игры. С „Политехником“ нельзя терять концентрацию ни на секунду. Когда мы расслабились, команда Харькова нас сразу же наказала. Опять же, спасибо игрокам, которые вовремя включились и довели игру до победы”, — отметил коуч столичных игроков Владимир Коваль.

Отметим, что наибольший вклад в выигрыш киевлян приложил Генри Дугат — 17 очков, 8 пд, 7 пр, Отверченко 21 очко и Анисимов 15.

Заметим, что в активе “Будивельника” 9 выигрышей и 2 поражения в чемпионате Украины — 2 место в таблице.