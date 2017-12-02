БК "Будівельник" виграв дев'яту гру в Суперлізі Парі-Матч
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Харківський “Політехнік” в рідних стінах не зумів нав’язати боротьбу та поступився чинному чемпіонові країни “Будівельнику”. Про це повідомляє прес-службу “будівелів”, передає УНН.
Заділу першої половини в +21 очко (30:51) вистачило киянам аби довести протистояння до переможного закінчення — 81:96.
“Мені сподобалася сьогодні гра моєї команда, самовіддача гравців. Була розмова в захисті, те, що ми вимагаємо, команда виконувала практично протягом 40 хвилин. Я думаю, що ми випали хвилин на п’ять з сорока, втратили концентрацію. Але, в цілому, контролювали хід гри. З „Політехніком“ не можна втрачати концентрацію ні на секунду. Коли ми розслабилися, команда Харкова нас відразу ж покарала. Знову ж, спасибі гравцям, які вчасно включилися і довели гру до перемоги”, — зауважив коуч столичних гравців Володимир Коваль.
Зазначимо, що найбільший вклад до виграшу киян доклав Генрі Дугат — 17 очок, 8 пд, 7 пр, Отверченко 21 очко та Анісімов 15.
Зауважимо, що в активі “Будівельника” 9 виграшів і 2 поразки в чемпіонаті України — 2 місце в таблиці.