БК "Будивельник" ушел на карантин: все игроки заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Клуб баскетбольной Суперлиги “Будивельник” ушел на карантин. Сейчас все игроки команды имеют положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.
По информации клубной пресс-службы, большинство баскетболистов и тренеров чувствуют себя удовлетворительно.
Ближайшие несколько недель команда будет выздоравливать, пропущенные поединки сыграет позже. На этой неделе “Будивельник” должен был провести два матча Суперлиги: против “Тернополя” в гостях (4 ноября) и против “Киев-Баскет” (на выезде) 7 ноября.
Примечательно, что “Будивельник” вернулся в элитный дивизион после двух лет отсутствия из-за финансовых проблем. С начала сезона киевляне одержали две победы в шести матчах.