БК “Будівельник” пішов на карантин: усі гравці інфікувалися коронавірусом

За інформацією клубної прес-служби, більшість баскетболістів та тренерів почуваються задовільно.

Найближчі кілька тижнів команда одужуватиме, пропущені поєдинки зіграє пізніше. Цього тижня “Будівельник” мав провести два матчі Суперліги: проти “Тернополя” в гостях (4 листопада) і проти “Київ-Баскета” (на виїзді) 7 листопада.

Примітно, що “Будівельник” повернувся до елітного дивізіону після двох років відсутності через фінансові проблеми. З початку сезону кияни здобули дві перемоги в шести матчах.