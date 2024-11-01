Бизнес улучшает прогнозы, но риск вражеских атак на энергетику сдерживает ожидания - НБУ
Киев • УНН
Индекс деловой активности в октябре вырос до 49.4 пунктов, приблизившись к нейтральному уровню. Предприятия ожидают роста цен и сокращения персонала на фоне опасений относительно атак на энергетику и дефицита кадров.
Бизнес в октябре продолжил смягчать оценки деловой активности, но риск вражеских атак на энергетику и дефицит кадров сдерживали ожидания, и предприятия продолжали прогнозировать повышение цен, свидетельствуют данные опроса НБУ, пишет УНН.
Детали
На позитивные ожидания бизнеса влияли:
- оптимистичные прогнозы относительно международного финансирования;
- оживление потребительского спроса;
- стабильная ситуация в энергетике;
- достаточное предложение товаров;
- благоприятные погодные условия.
В то же время сдерживающими факторами оставались:
- усиление обстрелов портовой инфраструктуры;
- риск дальнейших атак на энергетические объекты;
- рост затрат бизнеса на энергию;
- дефицит квалифицированных кадров и тому подобное.
Сообщается, что в октябре 2024 года индекс деловой активности вплотную приблизился к нейтральному уровню и составил 49.4 по сравнению с 48.7 в сентябре.
Предприятия торговли несколько снизили, но сохранили оптимистичные оценки уровня своей деловой активности благодаря оживлению потребительского спроса, достаточного предложения товаров и налаживанию логистики. Торговые компании спрогнозировали увеличение товарооборота и объема закупки товаров для продажи, но ухудшили оценки по запасам / остатков товаров для продажи. Предприятия торговли, как и раньше, были настроены на снижение торговой маржи.
Предприятия промышленности сдержанно оценили текущие результаты своей деятельности, учитывая сложную ситуацию с безопасностью и рост расходов на энергию, оплату труда и логистику. Респонденты и в дальнейшем ожидали увеличения объемов изготовленной продукции и новых заказов на продукцию, а также смягчили оценки относительно объемов незавершенного производства и остатков готовой продукции. Зато несколько ослабли ожидания относительно объемов новых экспортных заказов на продукцию.
Предприятия строительства ухудшили оценки своих экономических результатов в ближайшей перспективе, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры. Строители ожидали дальнейшего увеличения объема строительства, но несколько ослабили ожидания относительно роста объема новых заказов и объема закупки сырья и материалов. Участники опроса увереннее прогнозировали увеличение объема закупки услуг подрядчиков на фоне снижения оценок относительно роста их ожидаемой стоимости. Продолжалось смягчение негативных оценок относительно доступности подрядчиков.
Предприятия сферы услуг повысили, однако оставили наиболее сдержанными оценки своего текущего развития из-за усиления обстрелов портовой инфраструктуры, увеличения расходов и дефицита квалифицированных кадров. Респонденты впервые за полгода ожидали незначительного увеличения объема новых заказов на услуги и одновременно менее сдержанно оценили объемы предоставленных услуг и услуг в процессе выполнения.
На фоне устойчивых ожиданий относительно высоких темпов роста закупочных цен предприятия всех опрошенных секторов спрогнозировали подорожание цен / тарифов на собственную продукцию / услуги.
Ситуация на рынке труда остается сложной. Во всех опрошенных секторах ожидали сокращения количества персонала. Если предприятия промышленности и строительства спрогнозировали ускорение темпов сокращения, то торговли и сферы услуг - наоборот их замедление.
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