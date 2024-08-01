Бизнес несколько смягчил оценки результатов своей деятельности, свидетельствуют итоги опроса НБУ предприятий в июле, пишет УНН.

Детали

"Бизнес в июле несколько смягчил оценки деловой активности", - сообщили в НБУ.

В июле 2024 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 44.4 с 43.6 в июне.

Как указано, положительное влияние на ожидания бизнеса имели:

адаптивность к проблемам с энергоснабжением,

стабильная работа морского коридора,

устойчивые инфляционные ожидания,

смягчение валютных ограничений,

сезонный фактор.

В то же время ухудшение ситуации с безопасностью, риск дальнейших терактов против критической инфраструктуры и длительное ее восстановление, ухудшение курсовых ожиданий и значительный дефицит квалифицированных кадров оставались сдерживающими факторами, ведь усложняли экономическую активность предприятий всех опрошенных секторов, отметили в НБУ.

Предприятия строительства значительно улучшили сдержанные оценки благодаря сезонному оживлению деятельности, а также бюджетному финансированию на строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, дорог и автострад.

Предприятия промышленности сохранили сдержанные ожидания из-за дефицита электроэнергии, усиления боевых действий и нехватки квалифицированных работников.

Предприятия сферы услуг смягчили негативные оценки, несмотря на значительные перебои со светом, снижение спроса и увеличение расходов бизнеса.

Предприятия торговли несколько ухудшили ожидания под влиянием длительных отключений электроэнергии и усиления курсовых ожиданий. "Торговые компании спрогнозировали дальнейшее уменьшение товарооборота и объема закупки товаров для продажи, в третий раз подряд предоставили негативные оценки по запасам/остатков товаров для продажи, усилив ожидания относительно увеличения их стоимости, а также были настроены на дальнейшее снижение торговой маржи", - сообщили в НБУ.

"Предприятия промышленности, торговли и строительства спрогнозировали усиление темпов роста как закупочных цен, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, зато респонденты сферы услуг были настроены на незначительное замедление последних, несмотря на усиление ожиданий по росту закупочных цен", - указали в Нацбанке.

"Ситуация на рынке труда остается сложной", - отметили в НБУ.

Только руководители строительных предприятий ожидали сохранения численности работников на уровне предыдущего месяца. Респонденты промышленности и сферы услуг прогнозировали сокращение персонала, хотя и несколько более низкими темпами, чем в предыдущем месяце. Самые сдержанные оценки дали руководители торговых предприятий.

Справочно

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 июля 2024 года. В опросе приняли участие 435 предприятий.