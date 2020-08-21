"Бизнес на нелегалах": в Украине разоблачили группу, которая переправляла иностранцев в страны ЕС

"Во время досудебного расследования полицейские установили, что группа лиц подыскивала иностранцев, попавших в Украину законными и незаконными путями и намеревались выехать в страны ЕС. Злоумышленники прятали мигрантов на арендованных квартирах, обеспечивали их продуктами питания и бытовыми вещами. К тому же - перевозили иностранцев по территории Украины и организовывали и переправляли их через государственную границу. За эти услуги каждый иностранец должен был заплатить около 16 тысяч евро. Подавляющее большинство мигрантов - выходцы из стран Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Также в рамках досудебного расследования 20 августа в городе Киеве, Одесской, Закарпатской и Хмельницкой областях было одновременно проведено 20 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и вероятного сокрытия мигрантов.

"Правоохранители изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карты, которые использовались в преступной деятельности, а также наличные средства на общую сумму более 1,3 миллиона гривен", - отмечается в сообщении.

Кроме того, двум организаторам преступной группировки следователи полиции сообщили о подозрении. Им инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения участникам группы и наложение ареста на имущество.

Напомним, на Донбассе задержали трех человек, которые за деньги переправляли мигрантов через российско-украинскую границу.