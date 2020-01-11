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На Донбасі затримали трьох осіб, які за гроші переправляли мігрантів через російсько-український кордон

На Донбасі затримали трьох осіб, які за гроші переправляли мігрантів через російсько-український кордон

Київ • УНН

 • 17634 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. На Луганщині затримали злочинне угрупування із трьох осіб, яке займалося незаконним переправленням нелегалів через російсько-український кордон за грошову винагороду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Луганській області.

"За процесуального керівництва прокуратури Луганської області слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно учасників злочинного угруповання, яке організувало незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - сказано у повідомленні.

За матеріалами слідства, створив та очолив організовану злочинну групу мешканець Сватівського району, до її складу увійшли ще двоє його знайомих – жителів Троїцького району.

Предметом діяльності злочинного угруповання було систематичне здійснення за грошову винагороду незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Вказані особи займалися пошуком осіб, які мали на меті нелегально перетнути російсько-український кордон, організацією безпосереднього перетину кордону поза вставленими пунктами пропуску, маршрутів переміщення та перебування у прикордонній зоні.

Діяльність злочинного угруповання викрито за матеріалами оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України та припинено 3 липня 2019 року при здійсненні переправлення чотирьох громадян Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка з Російської Федерації на територію України.

Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) стосовно організатора та учасника організованої злочинної групи направлено до суду. Ще один фігурант кримінального провадження перебуває у розшуку.

Покарання, яке загрожує вказаним особам – позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція Закарпаття затримала киянина за підозрою в організації переправи нелегальних мігрантів через кордон.

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