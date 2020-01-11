На Донбассе задержали трех человек, которые за деньги переправляли мигрантов через российско-украинскую границу

КИЕВ. 11 января. УНН. В Луганской области задержали преступную группировку из трех человек, которая занималась незаконной переправкой нелегалов через российско-украинскую границу за денежное вознаграждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Луганской области.