На Донбассе задержали трех человек, которые за деньги переправляли мигрантов через российско-украинскую границу

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Киев  •  УНН

 • 17633 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Луганской области задержали преступную группировку из трех человек, которая занималась незаконной переправкой нелегалов через российско-украинскую границу за денежное вознаграждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Луганской области.

"За процессуального руководства прокуратуры Луганской области следователями следственного управления ГУНП в Луганской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении участников преступной группировки, которая организовала незаконную переправку лиц через государственную границу Украины", - сказано в сообщении.

По материалам следствия, создал и возглавил организованную преступную группу житель Сватовского района, в ее состав вошли двое его знакомых - жителей Троицкого района.

Предметом деятельности преступной группировки было систематическое осуществление за денежное вознаграждение незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Указанные лица занимались поиском лиц, которые имели целью нелегально пересечь российско-украинскую границу, организацией непосредственного пересечения границы вне вставленными пунктов пропуска, маршрутов перемещения и пребывания в пограничной зоне.

Деятельность преступной группировки разоблачена по материалам оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины и прекращена 3 июля 2019 года при осуществлении переправки четырех граждан Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка из Российской Федерации на территорию Украины.

Сейчас обвинительный акт по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) в отношении организатора и участника организованной преступной группы направлено в суд. Еще один фигурант уголовного производства находится в розыске.

Наказание, которое грозит указанным лицам - лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, полиция Закарпатья задержала киевлянина по подозрению в организации переправы нелегальных мигрантов через границу.

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