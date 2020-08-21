"Бізнес на нелегалах": в Україні викрили групу, яка переправляла іноземців до країн ЄС

"Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що група осіб підшуковувала іноземців, які потрапили до України законним та незаконним шляхами і мали намір виїхати до країн ЄС. Зловмисники переховували мігрантів на орендованих квартирах, забезпечували їх продуктами харчування та побутовими речами. До того ж - перевозили іноземців територією України та організовували й переправляли їх через державний кордон. За ці послуги кожен іноземець мав заплатити близько 16 тисяч євро. Переважна більшість мігрантів – вихідці з країн Близького Сходу", - йдеться у повідомленні.

Також у рамках досудового розслідування 20 серпня у місті Києві, Одеській, Закарпатській та Хмельницькій областях було одночасно проведено 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та ймовірного переховування мігрантів.

"Правоохоронці вилучили мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки, які використовувалися у злочинній діяльності, а також готівкові кошти на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, двом організаторам злочинного угруповання слідчі поліції повідомили про підозру. Їм інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів учасникам групи та накладення арешту на майно.

Нагадаємо, на Донбасі затримали трьох осіб, які за гроші переправляли мігрантів через російсько-український кордон.