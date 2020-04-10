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Бизнес Черкасской области передал медпомощь местным врачам

Бизнес Черкасской области передал медпомощь местным врачам

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Благотворительный фонд "Спільнодія Черкащини: здолати Covid-2019" передал медицинские средства Черкасской городской инфекционной больнице. Об этом сообщает пресс-служба БФ в Facebook, передает УНН.

Так, больница получила 800 медицинских халатов, 500 респираторов, 1000 шапочек-беретов, 300 фартуков полиэтиленовых, 1000 пар бахил, 100 защитных очков, 100 комплектов противоэпидемического досмотра, 500 одноразовых масок. В денежном выражении, общая сумма помощи составила 163 тыс. грн.

"Это лишь незначительная часть нашей помощи", - рассказал координатор черкасского штаба от компании МХП Руслан Пономаренко. В общем, на нужды медучреждений Черкасской области по противодействию эпидемии Covid-19 агрохолдинг МХП выделил 14 млн грн.

"Сейчас в рамках этой инициативы мы совместно с Благотворительной организацией "Благотворительный фонд "МХП-Громаді" передаем больницам средства индивидуальной защиты. Вскоре начнем доставлять оборудование, поставку которого ожидаем в ближайшее время. Несмотря на общий дефицит такого оборудования, МХП нашел возможность его приобретения в Китае", - добавил Пономаренко.

Сегодня в Черкасской городской инфекционной больнице находится 16 больных Covid-2019.

"Наше заведение первым в области начало принимать больных коронавирусом. За день наши сотрудники используют 50 комплектов защитной одежды. Помощь МХП очень кстати, ведь самое главное в вопросе защиты медицинских работников - не допустить их заражения", - комментирует главный врач больницы Светлана Волгина.

В БФ напомнили, что кроме 14 млн грн, направленных МХП для предотвращения распространения коронавируса в Черкасской области, компания выделила еще 55 млн грн для общегосударственного фонда противодействия коронавируса и 15 млн грн для Винницкой области.

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