Бізнес Черкащини передав меддопомогу місцевим лікарям
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Благодійний фонд “Спільнодія Черкащини: здолати Covid-2019” передав медичні засоби Черкаській міській інфекційній лікарні. Про це повідомляє прес-служба БФ у Facebook, передає УНН.
Так, лікарня отримала: 800 медичних халатів, 500 респіраторів, 1 000 шапочок-беретів, 300 фартухів поліетиленових, 1 000 пар бахіл, 100 захисних окулярів, 100 комплектів протиепідемічного огляду, 500 одноразових масок. У грошовому вираженні, загальна сума допомоги склала 163 тис. грн.
“Це лише незначна частина нашої допомоги”, — розповів координатор черкаського штабу від компанії МХП Руслан Пономаренко. Загалом, на потреби медзакладів Черкаської області для протидії епідемії Covid-19 агрохолдинг МХП виділив 14 млн грн.
“Наразі у межах цієї ініціативи ми спільно з Благодійна організація “Благодійний фонд „МХП-Громаді“ передаємо лікарням засоби індивідуального захисту. Незабаром почнемо доставляти медобладнання, на поставку якого очікуємо найближчим часом. Незважаючи на загальний дефіцит такого обладнання, МХП знайшов можливість його придбання у Китаї”, — додав Пономаренко.
Сьогодні у Черкаській міській інфекційній лікарні перебуває 16 хворих на Covid-2019.
“Наш заклад першим в області почав приймати хворих на коронавірус. За день наші працівники використовують 50 комплектів захисного одягу. Допомога МХП є дуже доречною, адже найголовніше у питанні захисту медичних працівників — не допустити їх зараження”, — коментує головний лікар лікарні Світлана Волгіна.
У БФ нагадали, що окрім 14 млн грн, спрямовані МХП для запобігання поширення коронавірусу в Черкаській області, компанія виділила ще 55 млн грн для загальнодержавного фонду протидії коронавірусу та 15 млн грн для Вінницької області.