Бойцы ВСУ взяли в плен боевика с российскими документами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Военнослужащие отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен боевика российско-оккупационных войск, который пытался попасть на подконтрольную Украины территорию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
Так, после не самого прицельного обстрела противником позиций сил АТО боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Украинские военные взяли его в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией. Сейчас боевика передали в компетентные органы.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" провели 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранения.