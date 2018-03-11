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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44144 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48752 просмотра

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Бойцы ВСУ взяли в плен боевика с российскими документами

Бойцы ВСУ взяли в плен боевика с российскими документами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Военнослужащие отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен боевика российско-оккупационных войск, который пытался попасть на подконтрольную Украины территорию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Так, после не самого прицельного обстрела противником позиций сил АТО боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Украинские военные взяли его в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией. Сейчас боевика передали в компетентные органы.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" провели 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранения.

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