Бійці ЗСУ взяли в полон бойовика з російськими документами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Військовослужбовці окремої механізованої бригади Збройних сил України взяли в полон бойовика російсько-окупаційних військ, який намагався потрапити на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
Так, після не прицільного обстрілу ворогом позицій сил АТО бойовик намагався пройти вглиб між спостережними постами. Українські військові взяли його в полон. При ньому виявлено зброю АК-74Н та військовий квиток на ім’я Солоіда Ігора Вікторовича, виданий російською окупаційною адміністрацією. Наразі бойовика передали до компетентних органів.
Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.