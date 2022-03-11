Бойцы Нацгвардии уничтожили танк противника на подступах к Мариуполю
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Бойцы отдельного отряда специального назначения и Национальная гвардия Украины на подступах к Мариуполю точным ударом уничтожили танк противника, передает УНН со ссылкой на НГУ.
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Кроме того, по данным НГУ, во время рейда уничтожили диверсионную группу оккупантов. В которой кроме документов, подтверждающих принадлежность к армии РФ, нашли и радиостанцию.
"Теперь слушать врага станет проще. И удары станут более точными. Мы не сдадим Мариуполь!" - говорится в сообщении.