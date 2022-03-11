Бойцы Нацгвардии уничтожили танк противника на подступах к Мариуполю

Детали

Кроме того, по данным НГУ, во время рейда уничтожили диверсионную группу оккупантов. В которой кроме документов, подтверждающих принадлежность к армии РФ, нашли и радиостанцию.

"Теперь слушать врага станет проще. И удары станут более точными. Мы не сдадим Мариуполь!" - говорится в сообщении.