Бійці Нацгвардії знищили танк противника на підступах до Маріуполя

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Крім того, за даними НГУ, під час рейду знищили диверсійну групу окупантів. У якої окрім документів, які підтверджують приналежність до армії РФ, знайшли і радіостанцію.

"Тепер слухати ворога стане простіше. І удари стануть більш точними. Ми не здамо Маріуполь!" - йдеться у повідомленні.