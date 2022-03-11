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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 54646 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 111127 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 142779 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 193909 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 188844 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 180705 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 154441 перегляди

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Бійці Нацгвардії знищили танк противника на підступах до Маріуполя

Бійці Нацгвардії знищили танк противника на підступах до Маріуполя

Київ • УНН

 • 82546 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Бійці окремого загону спеціального призначення Національна гвардія України на підступах до Маріуполя точним ударом знищили танк противника, передає УНН із посиланням на НГУ.

Деталі

Крім того, за даними НГУ, під час рейду знищили диверсійну групу окупантів. У якої окрім документів, які підтверджують приналежність до армії РФ, знайшли і радіостанцію.

"Тепер слухати ворога стане простіше. І удари стануть більш точними. Ми не здамо Маріуполь!" - йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

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