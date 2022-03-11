Бійці Нацгвардії знищили танк противника на підступах до Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Бійці окремого загону спеціального призначення Національна гвардія України на підступах до Маріуполя точним ударом знищили танк противника, передає УНН із посиланням на НГУ.
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Крім того, за даними НГУ, під час рейду знищили диверсійну групу окупантів. У якої окрім документів, які підтверджують приналежність до армії РФ, знайшли і радіостанцію.
"Тепер слухати ворога стане простіше. І удари стануть більш точними. Ми не здамо Маріуполь!" - йдеться у повідомленні.