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Бойцы 5-й Слобожанской бригады взяли в плен российского солдата

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Украинские военные взяли в плен российского солдата. Об этом сообщили на фейсбук-странице 5-й Слобожанской бригады, передает УНН.

Бойцы 5-й Слобожанской бригады взяли в плен российского солдата

Детали

Отмечается, что во время отражения штурма россиян под Клещеевкой солдат из 1307 полка шестой дивизии армии РФ сдался в плен.

Во время стрелкового боя штурмовая группа противника была поражена FPV-дроном. Враг бросил ликвидированных и раненого, после чего отступил.

Цитата

«Во время предварительного допроса пленного стало известно, что военнослужащий родом из города Саратов, участвует в войне с начала сентября 2023 года, по его словам, «ради денег», — сообщает пресс-служба бригады.

Дополнение

Пленному была оказана первая медицинская помощь.

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