Бойцы 5-й Слобожанской бригады взяли в плен российского солдата

Детали

Отмечается, что во время отражения штурма россиян под Клещеевкой солдат из 1307 полка шестой дивизии армии РФ сдался в плен.

Во время стрелкового боя штурмовая группа противника была поражена FPV-дроном. Враг бросил ликвидированных и раненого, после чего отступил.

Цитата

«Во время предварительного допроса пленного стало известно, что военнослужащий родом из города Саратов, участвует в войне с начала сентября 2023 года, по его словам, «ради денег», — сообщает пресс-служба бригады.

Дополнение

Пленному была оказана первая медицинская помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы обороны поразили за сутки 5 пунктов управления врага – Генштаб