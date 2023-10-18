Бойцы 5-й Слобожанской бригады взяли в плен российского солдата
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Украинские военные взяли в плен российского солдата. Об этом сообщили на фейсбук-странице 5-й Слобожанской бригады, передает УНН.
Детали
Отмечается, что во время отражения штурма россиян под Клещеевкой солдат из 1307 полка шестой дивизии армии РФ сдался в плен.
Во время стрелкового боя штурмовая группа противника была поражена FPV-дроном. Враг бросил ликвидированных и раненого, после чего отступил.
Цитата
«Во время предварительного допроса пленного стало известно, что военнослужащий родом из города Саратов, участвует в войне с начала сентября 2023 года, по его словам, «ради денег», — сообщает пресс-служба бригады.
Дополнение
Пленному была оказана первая медицинская помощь.
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