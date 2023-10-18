Бійці 5-ої Слобожанської бригади взяли в полон російського солдата

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Зазначається, що під час відбиття штурму росіян під Кліщіївкою солдат з 1307 полку шостої дивізії армії РФ здався в полон.

Під час стрілецького бою штурмова група противника була уражена FPV-дроном. Ворог кинув ліквідованих та пораненого, після чого відступив.

Цитата

«Під час попереднього допиту полоненого стало відомо, що військовослужбовець родом з міста Саратов, бере участь у війні з початку вересня 2023 року, за його словами, «заради грошей», — повідомляє пресслужба бригади.

Доповнення

Полоненому була надана перша медична допомога.

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