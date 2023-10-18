Бійці 5-ої Слобожанської бригади взяли в полон російського солдата
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Українські військові взяли в полон російського солдата. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 5-ої Слобожанської бригади, передає УНН.
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Зазначається, що під час відбиття штурму росіян під Кліщіївкою солдат з 1307 полку шостої дивізії армії РФ здався в полон.
Під час стрілецького бою штурмова група противника була уражена FPV-дроном. Ворог кинув ліквідованих та пораненого, після чого відступив.
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«Під час попереднього допиту полоненого стало відомо, що військовослужбовець родом з міста Саратов, бере участь у війні з початку вересня 2023 року, за його словами, «заради грошей», — повідомляє пресслужба бригади.
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Полоненому була надана перша медична допомога.
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