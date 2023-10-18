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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Сили оборони вразили за добу 5 пунктів управління ворога – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб у ранковому зверненні, передає УНН.

Сили оборони вразили за добу 5 пунктів управління ворога – Генштаб

Деталі

Зазначається, що авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та 3 удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ України уразили:

  • 5 пунктів управління,
  • район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога,
  • склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

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