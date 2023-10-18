Сили оборони вразили за добу 5 пунктів управління ворога – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб у ранковому зверненні, передає УНН.
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Зазначається, що авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та 3 удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ України уразили:
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- 5 пунктів управління,
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- район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога,
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- склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
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